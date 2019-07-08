Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,69% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 815,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,61% — до отметки 1 390,24.

Негативный внешний фон окажет давление на российский рынок акций, полагают эксперты.

«В пятницу российский рынок акций не сильно, на четверть процента, скорректировался. После нашего закрытия американские индексы чуть подросли, но сегодня с утра фьючерсы на них теряют около 0,4%. Более того, сегодня с дивидендными гэпами откроются «ЛУКОЙЛ» и МТС», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Такая картина, по его словам, говорит о том, что на открытии рынка индекс Мосбиржи потеряет 0,3—0,5% и далеко не факт, что перегретый рынок начнет восстанавливаться в течение дня.