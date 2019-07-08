Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро дорожал на 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,9 рубля (плюс 9 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,71 рубля (плюс 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, все говорит о том, что фаза укрепления рубля завершилась.

«Но опять-таки среднесрочные покупки доллара против рубля делать еще рано — впереди налоговый период и продажи валют рядом экспортеров под выплаты дивидендов. Пока же складывается впечатление, что пара доллар/рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1—64,3, который еще недавно был сильной преградой для укрепления рубля», — прогнозировал аналитик.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, поддержку рублю сейчас ничто не оказывает — налоговые выплаты ожидаются только во второй половине месяца.

«Основная масса дивидендов будет выплачена к двадцатым числам июля, после чего давление на рубль ослабнет. Ожидания: диапазон 62,50—64 на горизонте двух недель», — пояснял он.

«Ориентир по индексу Мосбиржи: 2 820—2 850 пунктов, прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00—64,00», — прогнозировал Ващенко в понедельник утром.