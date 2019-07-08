Банк России установил официальные курсы валют на 9 июля.

Курс доллара повысился на 28,58 копейки, составив 63,8699 рубля (63,5841 рубля на 8 июля). Курс евро вырос на 4,74 копейки до 71,7067 рубля (с 71,6593 рубля на 8 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,85 рубля (плюс почти 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:03 мск стоил 71,69 рубля (плюс 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,79 до 64 рубля за доллар и от 71,65 до 71,82 рубля за евро.