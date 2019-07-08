Фондовые индексы РФ изменились разнонаправленно по итогам торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,45% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 822,55 пункта. Индекс РТС немного повысился — на 0,06% до отметки 1 399,55.

Обыкновенные акции ВТБ выросли в цене на 2,89%, «Магнита» — на 2,67%, акции Московской биржи — на 1,18%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,23%, бумаги Сбербанка — на 0,19%. Среди подешевевших бумаг: обыкновенные акции МТС (минус 5,74%), бумаги «ЛУКОЙЛа» (минус 1,88%), обыкновенные акции «Газпрома» (минус 0,95%), бумаги «Яндекса» (минус 0,66%), «Норильского никеля» (минус 0,58%).



Главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич указывает на противоречивый внешний фон. По его оценке, продажам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. «В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 отступили на 0,5% и 0,6% соответственно», — отмечает он. «Поддержку нашему рынку могло оказывать восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла порядка 0,3%, однако этого не хватило для активизации покупателей», — добавляет эксперт.



«В лидерах роста сегодня акции ВТБ, которые обновляют максимумы за десять месяцев около уровня 0,0426 рубля. Технический график показывает, что бумаги вполне могут подняться в область 0,043 рубля, хотя уже сейчас есть некоторые признаки перекупленности. Если «быкам» удастся устоять, завтра новой целью ралли станет рубеж 0,0445 рубля, — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Акции МТС в понедельник возглавляют список лидеров продаж просто потому, что торгуются без дивидендов: завтра компания закрывает реестр. Бумага сегодня потеряла чуть больше 5% веса, но через несколько дней восстановится в область 275 рублей. Дивидендная доходность акций МТС за 2018 год составляет 7%, что очень неплохо в этом сезоне».

