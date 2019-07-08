Рубль заметно укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,51 рубля, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 71,19 рубля (минус почти 49 копеек).

С начала дня было проведено более 15 тыс. сделок с долларом на общую сумму свыше 1,3 млрд долларов и порядка 7,4 тыс. сделок с евро почти на 447 млн евро. Диапазоны котировок составляли от 63,48 рубля до почти 64 рублей за доллар и 71,16—71,82 рубля за евро.



«Российскую валюту поддерживают как спрос на валюты развивающихся стран, так и некоторое восстановление цен на нефть. Дополнительным фактором может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Это может привести к дальнейшему снижению (курса) американской валюты и ее отступлению в район 63 рублей. При этом основными уровнями для доллара сейчас выступают 62,5 и 64 рубля. Выход из этого диапазона, с технической точки зрения, может дать направление дальнейшего среднесрочного движения».