Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 6 копеек, а евро — на 7 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (плюс 70 копеек), курс евро — 71,41 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов во вторник аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник после обеда началось несильное укрепление рубля и по итогам дня российская валюта в паре с долларом вновь оказалась на сопротивлении 63,5.

«Пока нет поводов и для серьезного движения на валютном рынке: рост пары доллар/рубль локально ограничен диапазоном 64,1—64,3, а снижение — отметкой 62,8», — пояснял аналитик.