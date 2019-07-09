Банк России установил официальные курсы валют на 10 июля.

Курс доллара понизился на 10,39 копейки, составив 63,766 рубля (63,8699 рубля на 9 июля). Курс евро снизился на 24,41 копейки до 71,4626 рубля (с 71,7067 рубля на 9 июля).

На Московской бирже на 12:03 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 17 копеек, валюты стоят 63,89 и 72,54 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,71—63,9 рубля за доллар и 71,38—71,57 рубля за евро.