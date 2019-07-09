Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать бумаги компании Walgreens Boots Alliance, ожидая роста их стоимости на 18,9%. Сейчас бумаги крупнейшей в мире аптечной сети торгуются на NASDAQ на уровне 55,4 доллара, с начала года их котировки потеряли более 33%.



Капитализация компании на рынке составляет около 50 млрд долларов. Как считают в «Финаме», акции компании все еще имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе, учитывая значительную недооцененность Walgreens Boots Alliance по отношению к сектору в целом.

В III фискальном квартале чистая прибыль компании снизилась на 23,6%. В то же время, отмечается в обзоре «Финама», скорректированная прибыль оказалась на уровне 1,47 доллара на акцию, превысив средние ожидания аналитиков. По заявлениям компании, снижение чистой прибыли было, в частности, связано с падением доходности аптечного бизнеса, а также со слабым спросом в Великобритании.

В Walgreens Boots Alliance ожидают, что текущая стратегия, а также запланированное снижение издержек позволят поддержать стабильный рост финансовых показателей в будущем.

Walgreens Boots Alliance владеет более чем 18,5 тыс. аптек, магазинов косметики, парфюмерии и средств гигиены в 11 странах мира. Сеть предоставляет платные медицинские и фитнес-услуги, а также является крупнейшим фармацевтическим дистрибьютором, владеющим свыше 390 центрами дистрибуции, откуда лекарства и другие товары поступают более чем в 230 тыс. аптек и медицинских центров в 20 странах мира. В конце июня 2018 года компания Walgreens Boots Alliance вошла в состав индекса Dow-30.