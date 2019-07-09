Индекс Мосбиржи на закрытии фондовых торгов вторника оказался практически на уровне завершения предыдущей сессии, составив 2 822,66 пункта против 2 822,55 днем ранее.

Индекс РТС опустился на 0,34% по сравнению с уровнем завершения предыдущих торгов — к отметке 1 394,86 пункта.



Согласно данным Московской биржи, обыкновенные акции ВТБ подорожали на 1,36%, МТС — на 0,87%, «Газпрома» — на 0,67%, бумаги «Яндекса» — на 0,53%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» потеряли в цене 1,26%, бумаги Московской биржи — 1,14%, «Норильского никеля» — 0,52%, Сбербанка — 0,23%, обыкновенные акции «Магнита» — 0,13%.

«К вечеру вторника российский фондовый рынок слегка снижается, но ничего особенно примечательного на площадке не происходит… Внутренних новостей нет, внешние — не самые оптимистичные, поэтому рынок просто наблюдает и экономит силы. Индекс РТС сполз под планку 1 400 пунктов и отступает к 1 390 пунктам. Но пока на рынке не начнется валютной качки, сложно ожидать существенных движений по индексу РТС», — комментировала ситуацию незадолго до закрытия торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она отмечала, что «акции компаний нефтегазового сектора сегодня себя чувствуют неплохо, хотя собственно сырьевая динамика оставляет желать лучшего. Баррель Brent под вечер чуть подрастает и торгуется по 64,25 доллара, но поводы активизироваться тут в ту или иную сторону представятся только поздно вечером, когда API выпустит отчет по запасам «черного золота» за прошлую неделю».