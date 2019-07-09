Рубль едва заметно ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск равнялся 63,7 рубля, что чуть менее чем на копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 71,4 рубля (плюс 3 копейки). После окончания основной сессии иностранные валюты демонстрируют чуть более заметное, хотя в целом незначительное укрепление.



С начала дня было проведено более 18 тыс. сделок с долларом на общую сумму свыше 2 млрд долларов и около 6,8 тыс. сделок с евро на 478 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 63,68—63,92 рубля за доллар и 71,32—71,6 рубля за евро.