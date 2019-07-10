Минфин России в среду провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД выпуска 26229RMFS с погашением 12 ноября 2025 года), говорится в сообщении министерства.



Размещенный объем выпуска составил 15,648 млрд рублей, объем спроса — 51,994 млрд рублей.



Цена отсечения составила 99,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,28% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,9789% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,28% годовых.



Во вторник Минфин России сообщил, что на аукционе 10 июля предложит ОФЗ-ПД одного выпуска на 20 млрд рублей.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на пять — десять лет планируется разместить в объеме 155 млрд рублей.

Со сроком погашения более десяти лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей.