Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 828,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% — до отметки 1 410,46.

Рынку акций для роста не хватает денег, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, для индекса Мосбиржи нарисовалась тревожная картина.

«Третий день рынок закрывается «крестиком», символизируя отсутствие у «быков» сил тащить рынок дальше. Вчера вечером фьючерсы на основные акции также закрылись преимущественно в минусе, хоть и небольшом. Если новые деньги не придут на рынок, то коррекция очень вероятна, и при первых ее признаках нужно закрывать длинные позиции. Вне зависимости от динамики американских индексов и цены на нефть», — комментирует эксперт.

Внешний фон, продолжает он, сегодня позитивен: американские фьючерсы после вчерашнего роста прибавляют около 0,3%. Продолжился рост нефти, которая сегодня с утра борется за отметку 67 долларов за баррель. Но это абсолютно не значит, замечает аналитик, что российский рынок акций бросится отыгрывать мировой подъем.

«Поскольку приток денег на рынок — событие, слабо поддающееся прогнозу, то и пытаться спрогнозировать ход сегодняшних торгов бессмысленно. Тем более давать конкретные рекомендации по бумагам», — заключает эксперт.