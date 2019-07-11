Частным инвесторам с капиталом менее 400 тыс. рублей не придется продавать уже купленные ценные бумаги после вступления в силу поправок в закон «О рынке ценных бумаг», вводящих новые категории. Как сообщили Банки.ру в пресс-службе ЦБ, они сохранят права на финансовые продукты и инструменты, которыми они обладали.

«Подтвержденный опыт совершения операций с теми или иными инструментами позволит продолжать совершать операции с ними», — говорится в комментарии регулятора.

Законопроект, разделяющий инвесторов на четыре новых категории (особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор, простой квалифицированный инвестор и профессиональный инвестор), был принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, граждане с капиталом менее 400 тыс. рублей и отсутствием опыта смогут купить только бумаги, входящие в первый и второй уровень Московской биржи, а также совершать операции с валютой и драгметаллами. Покупать иностранные акции, а также совершать сделки на срочном рынке и форекс-рынке они не смогут. По сообщениям СМИ, профессиональное сообщество подготовило предложения по смягчению этих требований, мотивируя это тем, что под ограничения может попасть значительная часть их клиентов.