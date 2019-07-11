Российские фондовые индексы снизились по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,17% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 789,66 пункта. Индекс РТС просел на 0,62% до уровня 1 398,88.

Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 2,49%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 1,77%, обыкновенные акции «Магнита» — на 1,3%, «Газпрома» — на 1,2%, акции Сбербанка — на 1,01%, «Норильского никеля» — на 0,87%, обыкновенные акции МТС — на 0,78%, бумаги «Яндекса» — на 0,21%, самой Московской биржи — на 0,11%. Обыкновенные акции ВТБ повысились в цене на 0,16%.

«В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, — констатирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Так, поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил вчерашнее движение вверх и достиг отметки 67 долларов за баррель».

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «сырьевое ралли осталось как будто вне поля зрения российских инвесторов и бенчмарков».

«Ситуацию на западных фондовых площадках можно охарактеризовать как противоречивую. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, то в США индексы Dow Jones и S&P 500 после первых часов торгов подтянулись на 0,6% и 0,2% соответственно», — добавляет Зварич.



«Несмотря на сохраняющийся интерес к рисковым активам, на нашем рынке проходит волна фиксации прибыли по длинным позициям», — отмечает он.