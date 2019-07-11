Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск равнялся 62,84 рубля, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на этот же момент времени составлял около 70,75 рубля (минус 33 копейки).

С начала торгов было проведено около 20 тыс. сделок с долларом на сумму почти 2 млрд долларов и более 9 тыс. сделок с евро на 606 млн евро. Курсовые диапазоны составили 62,76—63,15 рубля за доллар и 70,65—71,1 рубля за евро.



«В отличие от российских акций, рубль более активно реагирует на внешний фон, — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Интерес инвесторов к валютам развивающихся рынков и дальнейший рост цен на нефть поддержали национальную валюту. Дополнительным фактором выступает начало подготовки экспортеров к налоговому периоду. Учитывая техническую картину, в сложившихся обстоятельствах можно ожидать, что «медведи» в ближайшие сессии могут попытаться увести доллар в район поддержки на уровне 62,5 рубля, которая в текущий момент выступает минимумом 2019 года».

Доллар сохраняет уязвимость после комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова (накануне эксперты отмечали, что его риторика оказалась мягче, чем ожидали рынки). По ее мнению, «завтра есть небольшой шанс на скольжение к 62,7 рубля, но с большой долей вероятности пара доллар/рубль быстро вернется в торговые границы 63—64 рубля».

Снижение курса евро напоминает «о фундаментальной слабости европейской валюты» и также продолжится завтра, считает Бодрова.

