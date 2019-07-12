Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 27 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 13 копеек и составил 62,94 рубля, а евро подорожал до 70,94 рубля (плюс 26 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в четверг укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7.

«На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ — не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими затариться, пока это возможно. Но все же более логичным выглядит движение над отметку 63», — прогнозировал аналитик.