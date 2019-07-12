Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, пишет в своем июльском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен», — считают эксперты МЭА. По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн баррелей в сутки до конца I квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн баррелей в сутки.

«Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 миллионов баррелей в сутки», — отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран «не ОПЕК» в 2020 году может ускориться до 2,1 млн баррелей в сутки (в 2019 году — 2 млн баррелей в сутки), главным драйвером станет рост добычи в США.

Рост глобального спроса на нефть в следующем году может ускориться до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в этом году, прогнозирует МЭА. Оживлению спроса способствует затишье в торговых конфликтах, считают эксперты агентства.

По расчетам МЭА, глобальный спрос на нефть может ускориться с экстремально слабых 310 тыс. баррелей в сутки в I квартале 2019 года до 800 тыс. баррелей в сутки во II квартале этого года. В результате для второго полугодия рост спроса может составить 1,8 млн баррелей в сутки «на фоне улучшения экономической активности и роста нефтепереработки», отмечается в отчете.

«Позитивным фактором является то, что настроение вокруг торговых трений между Китаем и США улучшилось. Разрешение этого спора приведет к массовому росту экономической уверенности», — заключают эксперты агентства.