ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 13 июля.

Курс доллара повысился на 2,6 копейки, составив 63,0204 рубля (62,9944 рубля на 12 июля). Курс евро повысился на 0,41 копейки, до 71,0114 рубля (71,0073 рубля на 12 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 23 копейки и составил 63,04 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 34 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,02 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 62,88—63,11 рубля за доллар и 70,87—71,07 рубля за евро.