Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 2 777,58 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 0,79% — к отметке 1 387,87.

Обыкновенные акции «АЛРОСы» потеряли в цене 3,66%, акции Сбербанка — 1,77%, Московской биржи — 0,98%, обыкновенные акции «Газпрома» — 0,69%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — 0,13%. Котировки бумаг «Яндекса» выросли на 3,13%, обыкновенных акций МТС — на 0,62%, акций «Норильского никеля» — на 0,34%, обыкновенных акций «Магнита» — на 0,09%. Стоимость обыкновенных акций ВТБ была стабильной.



«В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне, — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Так, рынок энергоносителей отступил от уровней вчерашнего закрытия, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,1%. На западных фондовых площадках наблюдалось разнонаправленное движение».

По словам эксперта, «текущая ситуация на рынке укладывается в рамки коррекционного движения на фиксации прибыли по длинным позициям. Фактически рынок рос с мая без существенных просадок, что создало предпосылки для подобных действий инвесторов».

«Из-за ухудшения внешнего фона инвесторы фиксируют прибыль и стараются отойти в сторону на всякий случай», — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

