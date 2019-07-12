Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» дошел до отметки 63,02 рубля, что примерно на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на указанное время стоил 70,93 рубля (плюс 25 копеек).

С начала дня по доллару было заключено порядка 18,6 тыс. сделок на общую сумму 1,8 млрд долларов, по европейской валюте — около 7,4 тыс. сделок на 448 млн евро. Диапазоны котировок составляли от 62,88 до 63,2 рубля за доллар и от 70,87 до 71,07 рубля за евро.



По оценкам информационно-аналитического центра «Альпари», рубль в пятницу довольно сдержанно отреагировал на активизацию санкционной темы со стороны США.

«Демократы намерены продвинуть внутри оборонного американского бюджета на 2020 год поправку, предусматривающую запрет на покупку американцами госдолга РФ. Это тот самый рычаг, который давно демонстрировался Западом, но в действие пока так и не был приведен», — напоминает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, «с большой долей вероятности и конгресс, и палата представителей идею одобрят, и тогда есть шанс, что рынок начнет распродавать бонды, приобретенные ранее. Сначала просядет вторичный рынок, а затем что-то случится и с аукционами Минфина по размещению ОФЗ».

«Откровенно говоря, Минфин слишком активно продавал долг в первое полугодие, и во втором он может даже не задумываться на этот счет. Бюджет в профиците, нефть довольно дорогая, и все относительно нейтрально. Москва может сохранять невозмутимый вид и говорить, что система устойчива и сложности подобного рода ей не страшны. А вот дальше могут начаться проблемы: внешнее финансирование невозможно из-за санкций, долги толком не продать, потому что вслед за американцами сократят покупки ОФЗ и европейцы», — рассуждает Бодрова.

Она делает оговорку, что «этот расклад — больше формата «страшная сказка на ночь», наиболее негативный сценарий развития событий». «Но он тоже имеет право на существование, потому что маленькими шагами санкционная тема напоминает о себе все настойчивее», — считает эксперт.

«Куда может улететь доллар в случае подобного исхода? 68 рублей? Может быть. Выше 70 рублей за доллар — сомнительно, но оставим такую возможность. Однако в июле пока все колебания останутся в рамках 63—65 рублей, вряд ли выше», — прогнозирует Бодрова.

Главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что «в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и уровней на рынке энергоносителей уже в начале следующей недели снижение в долларе может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам».



Эксперт ПСБ обращает внимание на то, что, «несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам доллар понес существенные потери, откатившись от сопротивления на уровне 64 рублей». По его словам, ближайшей поддержкой для американской валюты в текущий момент выступает отметка 62,5 рубля.