Эскалация конфликта США с Ираном может привести к существенному росту цен на нефть, что отразится на стоимости акций нефтяных компаний. В частности, как ожидает эксперт ITI Capital Дмитрий Солодин, стоимость бумаг Valero Energy Corp. может подрасти до 92 долларов, или примерно на 8%.

Сейчас акции компании торгуются на NYSE на уровне около 85 долларов. С начала года они выросли в цене на 12,5%.

Valero Energy Corporation — американская вертикально интегрированная компания, занимающаяся нефтепереработкой и реализацией продукции нефтепереработки.



«Компания интересна для долгосрочных покупок благодаря стабильным и достаточно щедрым дивидендным выплатам (4,26%) и хорошим перспективам развития», — полагает Солодин.