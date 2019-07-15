Фондовые торги в РФ в понедельник открылись в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,17% к уровню закрытия пятничных торгов и составил 2 782,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени вырос на 0,42% — до уровня 1 393,73.

Как прогнозировал перед началом торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, в понедельник «рынок акций попробует прервать коррекцию».

Он напоминает, что «в пятницу индекс Мосбиржи вновь закрылся в минусе на хорошем внешнем фоне... По ходу торгов складывалось ощущение, что если бы не фактор пятницы и общее слабо негативное настроение на рынке, то, вполне возможно, удалось бы закрыть утренний отрицательный гэп, вызванный очередным усилением санкционных угроз».

«Вполне возможно, что попытки завершить коррекцию мы увидим сегодня, — ожидает эксперт. — По крайней мере, внешний фон этому благоприятствует: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, в плюсе и фьючерсы на них сегодня с утра. Полупроцентным ростом отметился фьючерс на индекс РТС вечером в пятницу».



«Однако позитивный внешний фон — это далеко не гарантия роста сейчас, — делает оговорку Антонов. — Мы уже неоднократно видели, как на прошлой неделе на растущей Америке наш рынок уверенно сползал вниз. Причина этому — отсутствие свежих денег на рынке. Возможно, скоро эта ситуация выправится за счет реинвестирования части дивидендов».