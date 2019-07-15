Банк России установил официальные курсы валют на 16 июля.

Курс доллара понизился на 19,24 копейки, составив 62,828 рубля (63,0204 рубля на 15 июля). Курс евро опустился на 15,4 копейки, до 70,8574 рубля (с 71,0114 рубля на 15 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,62 рубля (минус почти 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:14 мск стоил 70,64 рубля (минус 33 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,61 до 63,05 рубля за доллар и от 70,63 до 71,13 рубля за евро.