Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,76% и составил 2 756,44 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% — до отметки 1 386,52.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,63%, «Газпрома» — на 2,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,62%. Акции Мосбиржи подорожали на 1,2%, «АЛРОСы» — на 0,55%.

На российском фондовом рынке в понедельник продолжилось коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, продажам в российских бумагах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет в пределах четверти процента. При этом динамика западных фондовых площадок поддерживала «быков». И если в США в ходе первых часов торгов наблюдалась консолидация у уровней закрытия прошлой недели, то в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в рамках сегодняшней сессии российский рынок предпринял робкую попытку роста и закрепления выше 2 780 пунктов. Однако сил на возобновление восходящей динамики не хватило, и уже в ходе первого часа торгов коррекция на рынке возобновилась.

«В результате индекс Мосбиржи откатился к минимумам прошлой недели и закрепился ниже 2780 пунктов, что переводит данный уровень в разряд сопротивлений. Ближайшей же поддержкой теперь для рынка выступает отметка 2 730 пунктов», — резюмирует аналитик.