Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,6425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 17,2 тыс. сделок на 1,57 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,56—63,05 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,5375, уменьшившись на 43 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,6 тыс. сделок на 391 млн евро по курсам от 70,4625 до 71,1325 рубля за евро.



Рубль после коррекционного снижения в пятницу сегодня возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, российская валюта чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на очередные попытки коррекции в ценах на нефть и разнонаправленную динамику в валютах EM.

«Поддержку же российской валюте могут оказывать фактор дивидендов и подготовка экспортеров к налоговому периоду. В результате пара доллар/рубль отступила под минимумы прошлой недели и вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 62,5 и выступающей минимумом 2019 года», — комментирует эксперт.

Он допускает, что «медведи» могут в ближайшие сессии попытаться пробить этот уровень. «В случае если им это удастся, вероятно срабатывание «стопов» по длинным позициям в долларе и краткосрочное ускорение снижения», — прогнозирует аналитик.