Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 2 копейки, а евро прибавил 1 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник российская валюта выросла к доллару на 0,4% и вплотную подошла к отметке 62,5.

«Если она будет пробита, то следующим сопротивлением росту рубля станет район чуть выше 62 рублей за доллар. Но пока, даже с учетом наступления налогового периода, для столь сильного движения нет оснований. Внешний фон для рубля нейтральный, на мировом валютном рынке наметилась стабилизация», — пояснил эксперт.