Государственная дума РФ 16 июля одобрила во втором чтении поправки в закон «Об инвестиционных фондах», направленные на повышение инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Суть поправок изложена в сообщении Центробанка.

Так, «законопроект устанавливает возможность выплаты текущего дохода из открытых и интервальных ПИФов, внесение имущества в оплату паев, выдел имущества в натуре при погашении паев ПИФов для квалифицированных инвесторов. В целях обеспечения интересов пайщиков снимается ограничение на распоряжение имуществом ПИФа при его прекращении», указывает пресс-служба ЦБ.

Кроме того, законопроект продолжает оптимизацию регулирования ПИФов для квалифицированных инвесторов. В частности, отменяется запрет на распространение информации о ПИФах для квалифицированных инвесторов — теперь она может публиковаться на сайтах управляющих компаний таких ПИФов и на сайте Банка России. Типовые правила доверительного управления заменяются на требования к таким правилам.