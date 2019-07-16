Минфин России на аукционах в среду, 17 июля, предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков: на 20 млрд рублей и 5,3 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26228RMFS с погашением 10 апреля 2030 года в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52002RMFS с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,322 млрд рублей по номинальной стоимости.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.