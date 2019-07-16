Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,02% и составил 2 755,88 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,32% — до отметки 1 382,09.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,5%, «Газпрома» — на 1,22%, Мосбиржи — на 1,85%, «АЛРОСы» — на 0,47%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,11%.

Индекс Мосбиржи снижается четвертый день подряд, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Такой затяжной для оптимистичного рынка серии снижений не было с 13 мая, замечает она.

«Сейчас рублевый индикатор просел к 2 743 пунктам, трехнедельному минимуму, но совершенно свободно может снижаться вплоть до области 2 720 пунктов. Дальше будут вопросы: или рынок возьмет паузу на консолидацию и стабилизируется, чтобы позже вернуться сюда с новыми силами, или «медведи» начнут работать тщательнее и глубже», — комментирует эксперт.

Индекс РТС также отступает четвертый день подряд, но у него запас прочности еще больше, продолжает аналитик. По ее словам, ближайшая поддержка индикатора находится на отметке 1 366 пунктов, под ней — уже 1 360 пунктов.