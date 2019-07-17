Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 716,04 пункта. Индекс РТС опустился на 1,66% — до отметки 1 359,15.

«Российский рынок акций пока остается в режиме коррекции, но снижение индекса Мосбиржи по итогам вчерашнего дня было символическим. Сегодняшний день на российском рынке будет отмечен дивидендными отсечками в ряде бумаг. Суммарное влияние отсечек на индекс Мосбиржи сегодня составит около 40—45 пунктов, за счет этого индекс Мосбиржи, вероятно, опустится в зону 2 700—2 720 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.