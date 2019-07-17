Банк России установил официальные курсы валют на 18 июля.

Курс доллара вырос на 13,22 копейки, составив 62,9451 рубля (62,8129 рубля на 17 июля). Курс евро снизился на 12,19 копейки, до 70,5552 рубля (с 70,6771 рубля на 17 июля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 62,87 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,52 рубля (минус почти 15 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,85—63,06 рубля за доллар и 70,48—70,65 рубля за евро.