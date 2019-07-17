Московская биржа начала обсуждение с банками, брокерами и их клиентами увеличения времени торгов на рынке акций: срочном и валютном рынках — на два — семь часов, говорится в сообщении биржи.

«Обсуждается возможность организации вечерней торговой сессии с 19:00 до 21:00 мск или 23:50 мск на рынке акций Московской биржи и предоставление возможности заключения сделок с наиболее ликвидными бумагами индекса Мосбиржи. В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка», — уточняет торговая площадка.

Сейчас торги акциями проводятся с 10:00 до 18:45. Таким образом, период торговли акциями может быть увеличен с 8 часов 45 минут до 10 часов 45 минут или 13 часов 50 минут в сутки, подсчитали на бирже.

«На срочном и валютном рынке рассматривается возможность организации утренней торговой сессии (с 3:00 до 10:00 утра) для основных инструментов обоих рынков. Таким образом, период торговли валютными парами и производными инструментами может быть расширен с 13 часов 50 минут до 20 часов 50 минут в сутки», — указывается там же.

Биржа сообщила, что для проработки технических деталей и сроков запуска проекта формируются рабочие группы из представителей биржи, банков, брокеров и их клиентов.

«Расширение времени торгов на рынках биржи повысит удобство работы инвесторов, предоставит дополнительные возможности по управлению активами. Внедрение утренней сессии на валютном и срочном рынке сделает более комфортной работу клиентов из Дальневосточного и Сибирского регионов, а также будет способствовать привлечению новых клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Гонконг, Сингапур, Китай, Индия)», — говорится в сообщении.