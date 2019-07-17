Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 15,515 млрд рублей при спросе в 45,924 млрд, говорится в материалах ведомства.



Сначала инвесторам были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26228RMFS с погашением 10 апреля 2030 года в объеме 10,193 млрд рублей при спросе в 26,859 млрд рублей.

Цена отсечения составила 102,6991% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,41% годовых. Средневзвешенная цена — 102,7343% от номинала.

Затем ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52002RMFS с погашением 2 февраля 2028 года на 5,322 млрд рублей при спросе в 19,065 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,34% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,345% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,43% годовых.

Во вторник Минфин сообщил, что на аукционе 17 июля предложит ОФЗ двух выпусков: ОФЗ выпуска 26228RMFS в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ 52002RMFS в объеме 5,322 млрд рублей по номинальной стоимости.

