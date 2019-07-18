Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 703,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,6% до отметки 1 353,37.

«Падение широким фронтом азиатских индексов задает достаточно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который тоже, вероятно, начнет торги снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 685—2 740 пунктов, по индексу РТС — 1 350—1 375 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.