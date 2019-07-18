ЦБ установил официальные курсы валют на 19 июля.

Курс доллара понизился на 11,67 копейки, составив 62,8286 рубля (62,9451 рубля на 18 июля). Курс евро увеличился на 5,16 копейки до 70,6068 рубля (70,5552 рубля на 18 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,91 рубля (минус 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро на 13:00 мск равнялся 70,64 рубля (минус 1 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,75—62,95 рубля за доллар и 70,51—70,73 рубля за евро.