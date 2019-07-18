В I квартале 2019 года чистый приток средств в ПИФы составил 83,5 млрд рублей, что в два раза превысило результат IV квартала 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.

«Основной объем инвестиций обеспечили закрытые фонды. Однако лидерами по относительным темпам прироста выдачи паев стали интервальные и биржевые фонды, хотя доли этих типов фондов в совокупной стоимости чистых активов пока незначительны», — отмечается в сообщении.

Регулятор также отмечает, что наблюдается чистый отток инвестиций из открытых ПИФов (ОПИФ). Одной из причин может быть снижение их доходности в конце прошлого года. Однако по итогам I квартала 2019 года доходность ОПИФов заметно выросла и достигла 11,3%.

Доходности всех типов фондов, кроме интервальных ПИФов, опередили инфляцию.