Госдума приняла во втором чтении законопроект о включении прав требования, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Документ инициирован правительством РФ, уточняет ТАСС.

Для снижения рисков в отношении облигаций, в ипотечное покрытие которых будут включаться права требования дольщиков, документом устанавливается ряд требований. В частности, доля кредитов с залогом прав по договорам долевого участия в строительстве не может превышать 40% размера ипотечного покрытия, а отношение долга по кредиту к денежной оценке прав требования дольщика по договору — 80%.

Залогодателю также запрещается без согласия залогодержателя заменять предмет залога и отказываться в одностороннем порядке от исполнения договора участия в долевом строительстве или передавать права по нему другим лицам.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят банкам увеличить объемы ипотечного кредитования и снизить ставки за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке, говорится в пояснительной записке.

Действующая редакция закона «Об ипотечных ценных бумагах» не предусматривает включения в ипотечное покрытие облигаций права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами требования по договорам участия в долевом строительстве. По данным АО «ДОМ.РФ», доля кредитов, выданных для приобретения жилья на первичном рынке по договорам участия в долевом строительстве (они не могут быть секьюритизированы до завершения строительства объектов), составляет в среднем 40% объема ипотечного кредитования, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятыми ко второму чтению поправками предусматривается, что облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми облигациями. Биржа вправе присваивать идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам.



В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.