Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,0425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 18,2 тыс. сделок на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,75—63,1375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,77 рубля, увеличившись на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,2 тыс. сделок на 521,8 млн евро по курсам от 70,49 до 70,86 рубля за евро.



Рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на рубль оказала ситуация в ценах на нефть. При этом поддержки со стороны дивидендного сезона и налогового периода оказалось недостаточно для укрепления российский валюты», — комментирует эксперт.

Доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для «медведей» в американской валюте выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара, продолжает он.

«Адекватная текущая оценка рубля с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей, а также наличие сильной поддержки на уровне 62,5 рубля, не позволяют им активно продавать доллар без весомого повода», — заключает Зварич.