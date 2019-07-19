Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,07% и составил 2 700,57 пункта. Индекс РТС повысился на 0,07% — до отметки 1 350,69.

Бумаги Сбербанка потеряли 0,8%, Московской биржи — на 0,09%, «АЛРОСы» — на 0,63%, «Газпрома» — 1,21%. Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили 0,75%.

В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако уверенной восходящей динамики не получилось, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он отмечает, что внешний фон для российских акций был противоречивый.

Так, продажам в российских бумагах вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62,5 доллара за баррель. «Быков» же поддерживала динамика западных фондовых площадок.

«В начале торгов индекс Мосбиржи вплотную подходил к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2 730 пунктов. Однако у «быков» не хватило сил даже на тестирование этого уровня. К концу же сессии весь рост был скомпенсирован, а рынок вернулся к уровням закрытия четверга. Если же говорить о дальнейшей динамике рынка, то, несмотря на возможные позитивные сдвиги на внешних площадках в преддверии заседания ФРС, что создаст хороший внешний фон для наших акций, техническая картина говорит в пользу продолжения коррекционного снижения и отступления рынка в район уровня 2 640 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой», — комментирует эксперт.

По его словам, к этому уровню подходит и среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года. В результате это создаст двойную техническую поддержку и даст «быкам» возможность попытаться развернуть рынок и отыграть часть потерь, понесенных в последние недели.