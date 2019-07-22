Банк России установил официальные курсы валют на 23 июля.

Курс доллара повысился на 11,1 копейки, составив 62,9776 рубля (62,8666 рубля на 22 июля). Курс евро опустился на 13,95 копейки до 70,6546 рубля (с 70,7941 рубля на 22 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,99 рубля (минус 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:34 мск стоил 70,65 рубля (минус 3 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,93 до 63,04 рубля за доллар и от 70,57 до 70,75 рубля за евро.