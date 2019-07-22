Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,6% и составил 2 684,25 пункта. Индекс РТС снизился на 0,7%, до отметки 1 341,17.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,07%, «Газпрома» — выросли на 0,52%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,72%, Московской биржи — на 0,9%.



«Российский рынок акций в понедельник вернулся к снижению. Индекс Мосбиржи просел под отметку 2 700 пунктов впервые с 3 июня и торгуется около 2 691 пункта. Ближайшая поддержка тут располагается на отметке 2 660 пунктов, до нее еще падать и падать. Индекс РТС отступает к 1 344 пунктам, вполне может снизиться вплоть до 1 337 пунктов без какого-либо напряжения», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.