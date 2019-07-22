ООО «Страховая компания «Экип» намерено в текущем году передать свой страховой портфель другому игроку рынка в связи с решением о добровольном отказе от страховой деятельности. Уведомление об этом опубликовано в понедельник, 22 июля, на сайте ЦБ.

Портфель будет передан ООО «Страховая компания «ТИТ». Обе компании базируются в Москве. СК «ТИТ» имеет лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, а также на перестрахование.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.



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