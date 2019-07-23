Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 690,06 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,15% — до отметки 1 343,12.

Утром российские фондовые индексы получат умеренную поддержку от повышения цен на нефть и некоторого оптимизма за рубежом, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В связи с этим она не исключает попыток небольшого роста.

«Ситуация в последние дни, однако, складывается не в пользу «быков». На рынке РФ после дивидендного сезона и на фоне угроз новых санкций был потерян импульс к росту, в связи с чем ожидать уверенного повышения пока не приходится», — комментирует эксперт.