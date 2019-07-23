Во II квартале 2019 года на рынке Forex убытки по клиентским счетам в среднем сократились, увеличилось количество совершенных клиентами сделок и торговый оборот. Таковы данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД) согласно новому стандарту саморегулируемой организации (СРО), сообщает «Коммерсант» .

Согласно решению, принятому СРО в середине апреля, все компании направляют в СРО отчетные данные, включающие количество заключенных отдельных договоров, торговый оборот клиентов, количество активных клиентов, остатки денежных средств на номинальном счете, количество заключенных в отчетный период рамочных договоров и общее количество действующих рамочных договоров. На текущий момент регулируемый рынок представляют собой всего четыре компании — «ВТБ Форекс», «Финам Форекс», «ПСБ Форекс» и «Альфа Форекс».

Так, во II квартале 2019 года средний убыток клиента на рынке Forex по сравнению с I кварталом сократился примерно в 1,5 раза. Клиенты форекс-дилеров совокупно совершили более 294 тыс. сделок на общую сумму 1,25 трлн рублей. Такой результат получен в том числе за счет прироста клиентской базы. При этом приток новых клиентов несколько замедлился — за квартал он составил 6%, до 1,11 тыс. заключенных договоров. Незначительно (в пределах 1%) сократились и остатки денежных средств на номинальных счетах на конец отчетного периода — с 944 млн рублей до 935,1 млн рублей.

При этом, по оценке издания, во II квартале финансовый результат клиентов четырех форекс-дилеров составил 170 млн рублей. По данным АФД, количество активных клиентов в отчетном периоде достигло 1 415 человек. При этом, по оценке «Коммерсанта», убыточными были 974 счета, прибыльными — 458 счетов.