Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 6,4 и 4,9 доллара до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

«Предполагаемая средняя цена барреля нефти была 68,33 доллара в 2018 году. Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, — 65,52 доллара за баррель в 2019 году и 63,88 доллара за баррель в 2020 году», — говорится в докладе фонда.

В апрельском прогнозе фонд повысил прогноз средней цены на нефть на 0,2 и 0,3 доллара до 59,16 и 59,02 доллара за баррель на этот и следующий годы.