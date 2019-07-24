Крупнейшие акционеры новой китайской техплощадки SSE STAR Market (Sci-Tech innovAtion boaRd), аналога Nasdaq, потеряли в общей сложности 1 млрд долларов во вторник, второй день торгов после того, как яркий дебют биржи привел к появлению трех новых миллиардеров.

Акции 21 из 25 компаний, представленных на бирже, упали из-за фиксации прибыли после резкого роста в день открытия, что привело к потере около 9% от общей рыночной капитализации. Рост акций достигал 520% в рамках дебюта биржи в понедельник. Общая капитализация площадки к концу дня выросла более чем в два раза до 529 млрд юаней с 225 млрд.

Падение акций во вторник было не таким масштабным, как рост накануне, однако в результате пять крупнейших акционеров STAR, включая новоиспеченных миллиардеров понедельника, технически потеряли 6,94 млрд юаней в совокупности, согласно подсчетам Reuters.

Больше всех потеряла China Railway Signal & Communication Corp, акции которой рухнули на 18,4%. Но даже после этого ее акции были на 71% выше, чем цена IPO.

Espressif Systems (Shanghai) Co., производитель микросхем беспроводной связи, возглавил рост — его акции подорожали на 14,2%.

Созданная по примеру Nasdaq, STAR Market призвана стать драйвером реформ рынка капитала, включая систему IPO по американскому образцу, и способствовать продвижению местных технологических компаний на фоне тяжелой торговой войны с США.

Эксперты рассматривают STAR Market в качестве инструмента китайских властей по привлечению частных инвестиций в сектор технологических инноваций и по обеспечению солидной основы для дальнейшего развития китайских предприятий этой сферы.

