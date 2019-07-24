Банк России установил официальные курсы валют на 25 июля.

Курс доллара снизился на 1,28 копейки, составив 63,1162 рубля (63,129 рубля на 24 июля). Курс евро снижен на 31,09 копейки до 70,3241 рубля (70,635 рубля на 24 июля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,12 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,3 рубля (минус почти 16 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,03—63,18 рубля за доллар и 70,24—70,48 рубля за евро.