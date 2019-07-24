Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,67% и составил 2 682,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,44%, до отметки 1 339,62.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,79%, «Газпрома» — на 2,48%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,31%, «АЛРОСы» — поднялись на 1,91%, Московской биржи — снизились на 1,65%.



«Индекс Мосбиржи отступает к 2 690 пунктам, может снизиться вплоть до 2 675 пунктов, индекс РТС выглядит неплохо около 1 342 пунктов, но отступать к 1 300 ему не мешает вообще ничего», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.