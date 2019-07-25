Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,55% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 668,08 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,86% — до отметки 1 328,08.

Индекс Мосбиржи взял курс на 2 610, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Вчерашние ожидания продолжения отскока российского рынка акций не оправдались: по итогам дня индекс Мосбиржи потерял чуть менее 0,7%. Никаких новых поводов для снижения не появилось, просто рынок вошел в стадию беспричинной коррекции, точно такой же, как беспричинный предыдущий рост», — комментирует эксперт.

Пока все говорит о том, полагает аналитик, что о спекулятивных покупках стоит задумываться лишь при приближении индекса Мосбиржи к первой цели снижения — отметке 2 610 пунктов.