Стоимость акций «Газпрома» на торгах Московской биржи поднялась выше 222,5 рубля на фоне новостей о том, что компания планирует увеличить free float. С начала торгов бумага подорожала на 5%, капитализация компании выросла до 5,24 трлн рублей.

Акции «Газпрома» дорожают вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших, что новости о размещении могут оказать негативное влияние на котировки.

«Риски размещения ниже текущих ценовых уровней могут в краткосрочной перспективе оказывать умеренное давление на акции, в то же время долгосрочно рост free float — позитив для акций «Газпрома», — написал в комментарии аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Однако инвесторы, напротив, позитивно оценили планы «Газпрома» продать акции на бирже. «Судя по всему многие сделали ставку на то, что размещение увеличит долю компании в индексах и это скажется на спросе со стороны крупных фондов», — считает аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Накануне «Газпром» объявил, что его дочерние компании — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — разместят на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Этот пакет соответствует 2,9% капитала «Газпрома».

Аналитики напоминают, что недавно компания также сообщала, что рассматривает различные варианты монетизации 6,6% квазиказначейских акций. Если «Газпром» решит разместить все имеющиеся у него на балансе квазиказначейские бумаги, то это может оказать давление на котировки, считают в Альфа-банке.